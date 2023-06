Włamują się na konta klientów Allegro. Oszuści mają twoje prawdziwe dane

Nowy atak wymierzony w klientów Allegro dobrze pokazuje, co dzieje się, gdy wyciekną dane użytkowników. Wystarczy, że złodzieje wejdą w posiadanie pozornie niegroźnych informacji, jak imię i nazwisko czy numer telefonu użytkownika, by pozwoliło im to na stworzenie wiarygodnego przekrętu. W tym przypadku szczególnie interesujące jest to, że źródło nie jest świeże.