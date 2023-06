Sprzedawali elektronikę, której nie mieli i oszukali tysiące osób. Tak działał przekręt

Policja nie wyjaśnia, czy osoby trzecie, nieświadome oszustwa, "użyczały" swoich rachunków – co warto podkreślić, też się to zdarza: nie brakowało już przekrętów, w których rzekoma praca polegała w zasadzie na takim praniu pieniędzy – czy też może dane były wyłudzane, by później zakładać na nie konta w bankach bądź też konta były po prostu kradzione.