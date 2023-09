Apple zdradził swoje plany do 2040 r. Tak wygląda przyszłość sprzętów Apple'a

To krzepiące wieści dla programistów, którzy mogą być pewni, że ich gry i aplikacje na iPhone’a i na Maca nie będą musiały być gruntownie modyfikowane z uwagi na hipotetyczną nową architekturę przez długi czas. To również bardzo mocny sygnał dla branży: iPhone to bestseller, a i komputery Mac w segmencie komputerów luksusowych są na topie. To również oznacza, że ARM będzie niezmiennie bardzo ważny.