Zanim wyruszysz na wakacje w Polskę, zabierz ze sobą ten prostokącik. Mnie uratował

Tablet w połączeniu z klawiaturą i gładzikiem przydał się też do tego, by wygodnie odpisać na kilka maili. Złożyłem na nim też już wstępnie film z naszego wyjazdu. Po powrocie do domu projekt wgrany uprzednio do chmury czekał już na moim komputerze w domu, więc dokończyłem go w wersji desktopowej aplikacji do montażu.