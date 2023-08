Promocja! Ten operator da ci nawet dwa lata za darmo

To już ostatni tydzień wakacji - niebawem wielki powrót do szkół. Z tej okazji operatorzy przygotowują kolejne oferty - wystarczy spojrzeć na Play i Vectrę, a do imprezy dołącza też T-Mobile. Ten ma nową promocję Magenta Dom dla przenoszących numer lub nowych klientów, którzy wezmą nowy abonament. W ofercie dostać darmowy dostęp do usług operatora - im więcej numerów weźmiemy, tym dłużej nie będziemy płacić.