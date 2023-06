T-Mobile ma dobrą nową ofertę. Płacisz 50 zł na miesiąc i masz internet bez limitu

Operatorzy sieci komórkowych serwują coraz ciekawsze propozycje dla swoich klientów. A że rozpoczął się okres wakacji, to firmy starają się dostosować do „wakacyjnych” potrzeb - nie inaczej jest w przypadku T-Mobile. Oferta jest ukierunkowana na szczególną grupę wiekową - skorzystają z niej bowiem klienci do 26. roku życia, ale oferuje naprawdę dużo.