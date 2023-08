Pył znad Sahary leci do Polski. Czy jest się czego bać?

W 2021 r. pył dotarł do Francji. Można uznać to za pewien chichot losu. Rzecz jasna obecność piachu to żadne zadośćuczynienie wobec istotnego wpływania na krajobraz. Algierczycy dwa lata temu apelowali, aby Francja w końcu ujawniła lokalizację odpadów radioaktywnych. Co więcej, tamtejsze władze przypomniały, że testy spowodowały dużą liczbę ofiar i szkód dla środowiska.