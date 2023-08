Polacy chcieli uniknąć wizyty u lekarza, skończyli bez pieniędzy. Tak wyłudza się pieniądze e-receptami

To jednak tylko teoria, bowiem zgodnie z wynikami dziennikarskiego śledztwa, klienci płacą za otrzymywanie odmów. Na ich skrzynki email trafiają wyłącznie odmowy argumentowane brakiem wskazań lub pełnej dokumentacji, czy - paradoksalnie - konieczność osobistej konsultacji z lekarzem. Jednocześnie we wszystkich przypadkach odmowy podmioty świadczące usługi odmawiają zwrotu pieniędzy zasłaniają się "działaniem zgodnie z regulaminem". DGP dotarła do jednej z osób, która nie poprzestała na wymianie korespondencji i telefonach do firmy, zgłaszając sprawę na policję.