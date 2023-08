Wkładasz do mikrofali jedzenie, wyjmujesz dodatkową porcję plastiku. Nowe badania

Nie oznacza to, że recykling nie ma sensu – ale potrzebne są skuteczniejsze filtry – natomiast plastiku jest po prostu za dużo i najlepiej by było, gdybyśmy przestali go produkować. Najnowsze badanie pokazuje zaś, że nie warto być leniwym i lepiej nie wkładać gotowego dania w plastikowym opakowaniu do mikrofalówki. Po co dokładać sobie mikroplastiku, skoro i tak wokół niego jest go za dużo?