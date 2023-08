Nie trzeba sprzętu za miliony. Kartonowy dron zniszczy ten sam cel

Dron jest dostarczany właścicielowi w formie pudełka z płaską tekturową planszą. Żołnierz ma być w stanie błyskawicznie złożyć taki model, wykorzystując do tego dołączone do zestawu taśmy oraz solidne gumki. Proces został tak przemyślany, by mógł się odbywać w warunkach polowych, bez dostępu do zaawansowanych narzędzi. Do złożenia działającego PPDS wystarczy to, co zostało umieszczone w pudełku.