Su-30 to potężny supersamolot. Był hitem sprzedaży rosyjskiej zbrojeniówki

Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku rosyjska armia zleciła zakładom konstrukcyjnym im. Suchoja opracowanie takiej wersji Su-27, która mogłaby spełniać zadania myśliwca przechwytującego dalekiego zasięgu. Zaprezentowany przez konstruktorów Su-27PU (PU to skrót od ros. punkt uprawlienia, punkt dowodzenia) nie spełnił jednak oczekiwań armii i ostatecznie został odrzucony przez dowództwo rosyjskich sił powietrznych. Aby jednak prace konstrukcyjnie nie poszły na marne, producent postanowił przemianować prototyp na Su-30 i zaproponować go jako samolot do przenoszenia pocisków do zwalczania celów naziemnych. Mimo tego, że kilka egzemplarzy trafiło do armii, samolot wciąż nie robił większego wrażenia na pilotach i kierownictwie armii.