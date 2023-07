Boją się, że to skończy się katastrofą. Unia Europejska zakaże naukowcom „zabawy w boga”

Pamiętać jednak musimy, że różne formy manipulowania środowiskiem były stosowane przez ludzi od dawna. Pierwszy raz jednak robimy to w skali globalnej. Ocieplanie się klimatu jest skutkiem, nieświadomego do pewnego czasu, wypuszczania gazów cieplarnianych do atmosfery. Jednak to nie jedyny przykład. Nie tak dawno okazało się, że przez ostatnie 20 lat ludzie wypompowali z ziemi tyle wody, że oś obrotu naszej planety przesunęła się o 80 cm.



Co innego jednak zniszczyć Ziemię przez przypadek, a co innego mieć możliwości panowania nad klimatem w skali globalnej i móc dostosowywać go do własnych potrzeb. Z pewnością każda zaawansowana cywilizacja ma takie możliwości. Problem w tym, że zanim ludzkość osiągnie taki etap, z naszej Ziemi niewiele może pozostać.