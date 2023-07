Nawet nie próbuj korzystać z Threads przez VPN-a. Meta powiedziała, czym to się skończy

Threads to nowy Twitter od korporacji Marka Zuckerberga. Rozwiązanie jest już dostępne od kilku dni, ale nie w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej z powodów czysto regulacyjnych. Aby skorzystać z platformy najsensowniej jest poczekać na oficjalny start w UE. Co prawda, są inne sposoby na wejście, jednak nie należy do nich usługa VPN.