Dziwne losy masztu komórkowego. Oprotestowali, odnieśli sukces, a teraz znowu będą protestować

I kiedy wydawało się, że wszystko jest ustalone i dogadane, mieszkańcy osiedla zdziwili się, gdy niedawno zobaczyli przygotowania do budowy na spornej działce w ich okolicy.



Ta sprawa została tak poprowadzona, jakby komuś zależało na tym, żeby Play wrócił do tej najgorszej z punktu widzenia mieszkańców Zakrzowa lokalizacji – powiedział "Tygodnikowi Nadwiślańskiemu" Bogusław Potański, przewodniczący osiedla, a także przewodniczący Rady Miasta w Tarnobrzegu.



Skąd ten wniosek? Potański uważa, że miasto celowo zwlekało w czasie, a przy tym podyktowało zaporową cenę za dzierżawę działki. Jak się okazuje, to właśnie przez pieniądze budowa nie ruszyła w nowym miejscu.