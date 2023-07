Najtańsze płyty AMD AM5 dla procesorów Ryzen 7000. Zobacz, czy już warto je kupić

Wygląda na to, że najpoważniejsze problemy z BIOS, które trapiły płyty z tym układem logiki zostały już rozwiązane (chociaż oczywiście nie dam głowy, czy dotyczy to wszystkich modeli). Wciąż jednak do najtańszych płyt A620 zaleca się procesory o TDP do 65W, a nawet w przypadku tych bardziej rozbudowanych (z lepszymi sekcjami zasilania) zaleca się o nie przekraczanie TDP 120W.