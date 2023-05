Długo czekaliśmy, ale w końcu są. W polskich sklepach kupisz już tanie płyty AMD A620

Przypomnijmy, że chipset AMD A620 nie umożliwia podkręcania procesora (jedynie RAM) i nie ma obsługi PCI Express 5.0. Generalnie nie są to rzeczy o które można by się zabijać, ale należy się też spodziewać uboższego wyposażenia oraz kiepskiej sekcji zasilania (zwłaszcza w najtańszych modelach). W chwili gdy to piszę, płyty AMD A620 można znaleźć w sklepach Morele, Alsen i Proshop. Jak na razie nie dotarły one do X-kom i Komputronika. Dość budowania napięcia, pora sprawdzić ceny.