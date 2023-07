Oto samochody, jakimi będziemy jeździć na... Księżycu

Canoo to amerykańska firma zajmująca się zaawansowaną mobilnością, która opracowała przełomowe elektryczne pojazdy o oryginalnym designie i innowacyjnych technologiach. Firma dostarczyła niedawno NASA trzy pojazdy do transportu załogi (CTV) na potrzeby misji Artemis II. To pierwsza załogowa misja NASA na Księżyc od czasu zakończenia programu Apollo w 1972 roku. Czterech astronautów poleci wokół Księżyca podczas 10-dniowego lotu, aby przetestować możliwości NASA do głębokiej eksploracji kosmosu.