Okulary Apple są drogie? Patrz na to: edycja "Rolls-Royce" kosztuje 162 tys. zł

Caviar to taka firma, która bierze normalne produkty, najczęściej od Apple'a, dodaje do nich złoto, diamenty, mirrę czy kadzi… inne rzeczy, takie jak kawałek księżyca - i wycenia w ten sposób telefon wart maks 8 tys. zł na kilkadziesiąt, a i czasem kilkaset tysięcy. Czy to się sprzedaje? Firma działa od lat, więc przynajmniej paru klientów musi mieć.



Ale, że nowy produkt od Apple to dobra szansa na pokazanie się, to i teraz Caviar wyskakuje z nowością: Apple Vision Pro CVR.