Czekałem na to kilka lat. Spotify na telewizorze w końcu będzie miał sens

To, wygląda na to, się zmieni. Już niedługo Spotify zacznie się nadawać nie tylko jako świetna usługa w kontekście słuchania muzyki z telefonów i słuchawek Bluetooth - ale również na domowym sprzęcie wyższej klasy. Słyszymy coraz więcej plotek o domniemanej poprawie jakości dźwięku do poziomu Hi Fi, niczym w Apple Music. A teraz dowiadujemy się, że abonenci Spotify nie będą już musieli na telewizorach włączać konkurencyjnego YouTube Music, by móc oglądać powiązane z piosenkami teledyski.