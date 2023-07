Nadchodzą surowe kary za fałszywe recenzje! 200 tys. zł za jedno wyświetlenie

Z fałszywymi recenzjami w Internecie zetknął się niemal każdy, choć prawdopodobnie część osób nieświadomie. To wpisy w sklepach internetowych i innych miejscach, które najczęściej wychwalają dany produkt i z rzadka też krytykują konkurencję.



Co w nich złego? To wpisy osób, które raczej nigdy w życiu z danym produktem nie obcowały - a piszą to, co piszą, bo dostały za te wpisy pieniądze. To podstępna i fałszywa metoda szeptanego marketingu, najczęściej kłamliwa. Wprowadzony w błąd internauta chętniej kupi rekomendowany przez (rzekomo) innych klientów produkt.