Polacy chcą tanich mieszkań, a oszuści próbują to wykorzystać. Uwaga na fałszywe SMS-y od "rządu"

Brak polskich znaków powinien być zastanawiający, jednak skoro "pieniądze są na wyciągnięcie ręki" to taki szczegół pewnie łatwo pominąć. Jak pokazuje Cert Orange Polska, po kliknięciu w link można trafić na stronę udającą portal gov.pl, gdzie pojawia się np. informacja o "dodatku mieszkaniowym". Aby dopełnić procedur należy się zalogować, wykorzystując do tego konto w swoim banku, co przypomina proces logowania się Profilem Zaufanym. Tyle że w tym wariancie dane bankowe trafią w ręce oszustów. To zaś może doprowadzić do wyczyszczenia naszego konta.