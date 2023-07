NASA ma terminatora. Będzie budował bazy na Księżycu i Marsie

Przyszłość podboju kosmosu to roboty. Wbrew temu co oglądamy w filmach science - fiction, gdzie ludzie pilotują każdy statek kosmiczny (Gwiezdne Wojny) czy też wykonują niebezpieczne misje na innych planetach (Obcy), to właśnie maszyny będą w przyszłości wykonywać większość ciężkich zadań. Wbrew pozorom nie jest to odległa przyszłość. To już się dzieje.