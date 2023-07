Ten robot dostał od ludzkości bardzo ważną misję. Musi odpowiedzieć tylko na jedno pytanie

Inżynierowie użyli do tego celu specjalnej wersji łazika o nazwie MGRU3, co oznacza Moon Gravitation Representative Unit 3. Jest to model łazika dostosowany do warunków grawitacyjnych panujących na Księżycu, których symulację umożliwia specjalna konstrukcja zawieszająca łazik nad podłożem. MGRU3 został zaprojektowany tak, aby zachowywał się podobnie jak prawdziwy VIPER na Księżycu.