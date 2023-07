mObywatel 2.0 nadchodzi. Możesz już sam przetestować nową aplikacją

Aplikacja informuje też, że mDowód do 31 sierpnia nie będzie uznawany w banku, a zatem będziemy musieli z tym poczekać do 1 września. Oprogramowanie możemy już przetestować na swoich smartfonach, pobierając wersję beta mObywatela 2.0. Proces jest naprawdę prosty i można go wykonać zarówno na Androidzie, jak i iOS.