O smart TV należy myśleć, jak o smartfonie. Radzimy, jak dbać o jego oprogramowanie

Aktualizacje mają na celu usunięcie tego rodzaju problemów. Nie jest nieprawdą, że czasem stwarzają nowe - to jednak stanowi argument za wybieraniem sprawdzonych marek i porządnych producentów. Dla przykładu Kivi testuje każdą aktualizację przed jej opublikowaniem na serwerach, przez długi czas obejmuje opieką serwisową swoje telewizory, współpracuje też z Google’em dbając o to, by dla użytkowników tego telewizora zawsze była dostępna najlepsza z najnowocześniejszych wersja Android TV, z aktywnymi i aktualnymi Usługami Play (oprogramowanie od Google’a, z którego korzystają aplikacje na Androida, częściowo też sam system). Dobry producent nie wypuści babola. A jeżeli to jednak zrobi, to błyskawicznie go usunie.