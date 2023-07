Neutralne płciowo rodziny zamieszkają w twoim smartfonie. Oto nowe emoji

W niedalekiej przyszłości istnieje ogromna możliwość wprowadzenia tych nowych emotek do iOS'a, ale również do niektórych wersji Androida - to może rozszerzyć całą ich kolekcję do ponad 3600 emotek. Sporo.



Emojipedia przedstawiła ilustracje potencjalnych nowych emotikonów przed Dniem Emotikonów, który przypada na 17 lipca. Następnie zostaną one przedstawione do akceptacji we wrześniu.



Wśród nowych propozycji znajdują się emotki przedstawiające limonkę, głowę poruszającą się poziomo oznaczającą znak „nie”, głowę poruszającą się pionowo oznaczającą „tak”, Feniksa oraz cztery emotki przedstawiające „neutralne płciowo rodziny”.