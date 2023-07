Ten Android ma już 10 lat. Google w końcu go porzuca, a wraz z nim długą listę tabletów i telefonów

Android KitKat był wydany niemal dekadę temu, w październiku 2013 r. Wprowadził on do Androida, między innymi, możliwość drukowania za pośrednictwem usługi Google Cloud Print oraz sekcję Google Now na ekranie domowym (Google Now zostało po czasie zastąpione przez Asystenta Google). Na dziś na całym świecie aktywnych jest raptem kilka milionów urządzeń z tym systemem. Google twierdzi, że to mniej niż 1 proc. wszystkich aktywnych sprzętów z Androidem. Najnowsza wersja Androida to Android 13.