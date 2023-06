The Sims 5 będzie darmowe? To już niemal pewne

Seria The Sims jest uważana za jedną z największych gier w historii. Jednak warto wspomnieć, że jest to również seria, do której dodatki kosztują miliony monet. Sama podstawka gry nigdy nie była zbyt droga. Co więcej, The Sims 4 przeszło na model f2p kilka (lub kilkanaście) lat po premierze.



A co byście powiedzieli, gdyby Project Rene, czyli The Sims 5, było dostępne za darmo już od samego początku? Czy to by was zaskoczyło?