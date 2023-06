Szef PlayStation twierdzi, że Game Pass niszczy rynek gier. To nieprawda, on go tylko dobija

Gry komputerowe to szczególny rodzaj branży, bo związany z emocjami. Gracze przeżywają emocjonujące przygody w wirtualnych światach lub rywalizują w grach online z ludźmi z całego świata. Gry wideo budują wspomnienia, łatwo dać się wplątać i stać się kibicem danej platformy czy danego wydawnictwa. Choć przecież to są dokładnie takie same, nastawione na zysk korporacje, co we wszystkich innych branżach. Sam prywatnie uśmiecham się najszerzej do platformy Xbox, w Polsce najwięcej uśmiechów rodzi PlayStation.