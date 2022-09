Obawiam się tylko, że przejście na model free-to-play wcale nie będzie oznaczał korzyści dla graczy. W końcu gdy coś jest darmowe, to my jesteśmy produktem. Wydawcy gier wideo mają już do perfekcji opanowaną strategię wciągania graczy do świata wirtualnego "za darmo", by potem na każdym kroku atakować ich mikropłatnościami i sumarycznie wyciągać od nich o wiele więcej pieniędzy, niż zapłaciliby kupując grę jednorazowo. Z drugiej jednak strony, w przypadku The Sims 4 naprawdę trudno się o to oburzyć, bo ta gra już dziś jest jedną wielką mikropłatnością, z tym wyjątkiem, że dotąd za podstawową wersję gry trzeba było zapłacić.