To nie przekręt - ta aplikacja zamieni każdy telefon w medyczny termometr

Testy kliniczne wykazały poziom błędu pomiaru w granicy 0,23 stopnia Celsjusza, a więc spełnia te same standardy jakościowe, co certyfikowane do domowego użytku termometry medyczne. Aplikacja nie jest jeszcze dostępna do pobrania, bo jak twierdzą jej twórcy, wymaga doszkolenia z kolejnych modeli telefonów. Trwają też dalsze testy mające upewnić twórców i zainteresowane podmioty o jej niezawodności. Powinna się pojawić jeszcze w tym roku.