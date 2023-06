Teraz sam naprawisz swój smartfon Samsunga. Rusza program samodzielnej naprawy w Polsce

Posiadacze urządzeń z serii Galaxy w razie uszkodzenia sprzętu nie będą musieli iść do serwisu. Naprawę mogą przeprowadzić sami, jeśli tylko czują się na siłach. U Samsunga będzie można zakupić wszystko, co potrzebne do wykonania takiej operacji - narzędzia oraz oryginalne części zamienne. Gdy będziemy chcieli wymienić np. ekran, zniknie ryzyko otrzymania zamiennika, jakie mielibyśmy w nieautoryzowanym punkcie naprawy.