Każdy będzie mógł serwisować swojego smartfona. Samsung zrobił ważny krok

W czasach słusznie minionych ukazywały się papierowe poradniki z serii Sam naprawiam. Gdy tylko przeczytałem o wniosku Samsunga od razu mi się przypomniały. Obecnie wraz z coraz większym stopniem skomplikowania urządzeń ich samodzielna naprawa jest albo znacznie utrudniona, albo wręcz niemożliwa. Na wolnym rynku bardzo trudno znaleźć oryginalne nowe części, ale za to są one dostępne dla certyfikowanych serwisantów, przy jednoczesnej dyskryminacji niezależnych warsztatów naprawczych. Takie podejście producentów spowodowało, że zajęli się nimi ustawodawcy po obu stronach globu. Efektem tego było uchwalone w USA prawo do naprawy (right to repair).