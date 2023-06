Mamy jedno wyjście, by do 2030 roku nie pójść z torbami za prąd. Czeka nas historyczna transformacja Polski

Ten ciężar to pokłosie rosnących kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla na terenie całej Unii Europejskiej. Dynamika wzrostu kosztów emisji jest zawrotna. W 2020 roku było to 20 - 30 euro za tonę. W 2023 roku jest to już 100 euro za tę samą tonę. To wzrost o 400 proc. Tego nie da się w żaden sposób zbilansować czy wyrównać. Zwłaszcza z produkcją energii opartą głównie o węgiel.