Polacy stworzyli aplikację do szpiegowania. W sieci właśnie latają wrażliwe danych śledzonych

Jak informuje serwis Niebezpiecznik, do sieci trafił plik “jaki_kraj_taki_finfisher”. Dla rozjaśnienia sytuacji FinFisher (znany także pod nazwą FinSpy) to program do szpiegowania. LetMeSpy to podobne rozwiązanie, tylko że stworzone przez Polaków, które ma służyć do śledzenia czyjegoś smartfona z systemem Android. Na przykład sięgają po niego rodzice, którzy chcą wiedzieć, co robi na telefonie dziecko, ale to oczywiście optymistyczny scenariusz użycia. Oprogramowanie umożliwia zbieranie danych takich jak SMS-y, połączenia, lokalizacja.