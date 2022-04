Tym razem nie jest to program, tylko niewielkich rozmiarów wtyczka do kontroli rodzicielskiej w przeglądarce internetowej. Możemy ją łatwo zainstalować na Chrome oraz Mozilla Firefox. Zupełnie za darmo dostarcza funkcji niezbędnych do zabezpieczenia przeglądarki dziecka. To bardzo proste narzędzie, które dostarcza tylko to, co niezbędne.