Spędziłem weekend z POCO F5 Pro. Dalej szukać nie musisz

Jak to wygląda w praktyce? Miałem okazję sprawdzić to po górskich weekendowych wędrówkach, zalegając na kanapie i zagrywając się w niemal wszystko, co tylko ma do zaoferowania sklep Google Play. Mogę napisać to w dużym skrócie: F5 Pro to wspaniały sprzęt szczególnie dla tych, którzy uwielbiają mobilną rozrywkę w wydaniu growym. Snapdragon 8 Gen 1 Plus w połączeniu z 12 GB LPDDR5 RAM i dużym, fantastycznym ekranem to naprawdę połączenie wręcz stworzone dla tych, którzy właśnie w taki sposób spędzają popołudnia czy wieczory. Płynność rozgrywki stoi na właściwie najwyższym możliwym poziomie, ekrany ładowania znikają błyskawicznie, a do tego telefon praktycznie się nie nagrzewa - po długiej zabawie robi się ciepły, ale nie wpływa to na wydajność ani na wrażenia z użytkowania.