Masz Orange na kartę? To w aplikacji czeka na ciebie 20 GB internetu

Ostatnio "pomarańczowy operator" odpalił nową promocję dla nowych klientów, którzy po przeniesieniu numeru mogą dostać 6 miesięcy abonamentu za darmo. A co środę osoby z pakietem abonamentowym dostają darmowe udogodnienia - w ubiegłym tygodniu było to 30 GB internetu, a jeszcze wcześniej paczka 7 GB.



Pierwsza środa każdego miesiąca jednak należy do posiadaczy oferty na kartę - i teraz jest nie inaczej.