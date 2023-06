PIN i zielony? Zapomnij, Samsung ma coś znacznie lepszego

Odciski przechowywane są wyłącznie na karcie, a bez naszego odcisku palca karta staje się bezużyteczna, więc nie obawiamy się kradzieży. Jeżeli chodzi o proces wgrywania odcisków palców, to będzie on zależał od polityki bezpieczeństwa przyjętej przez dany bank, najprawdopodobniej będzie trzeba się udać do placówki, żeby tam zeskanowano odciski. Co ważne - informacja o odciskach nie trafia później do terminalu płatniczego, wszystko odbywa się w obrębie karty i jej chipu. Odciski są szyfrowane i chronione przed nieautoryzowanym dostępem.