NASA ma plan na chatbota dla astronautów. Skończy się jak w Odysei kosmicznej?

Entuzjastom podbojów kosmosu i szeroko pojętych futurystycznych wizji rzeczywistości nie trzeba przedstawiać kultowego filmu "2001: Odyseja kosmiczna" Stanleya Kubricka i znanego z niej motywu inteligentnego, samoświadmego superkomputera. Na pokładzie filmowego statku Discovery przemierzającego kosmos znajduje się komputer HAL 9000, który najpierw wspiera bohaterów filmu, by później zbuntować się przeciwko nim.



Mimo istnienia tego kultowego obrazu, ale i pytań współczesnego świata co do tego, w jakim stopniu możemy zaufać maszynom, NASA chce powierzyć swoich astronautów sztucznej inteligencji. Co prawda nie bytowi tak inteligentnemu jak HAL 9000, ale autorskiemu chatbotowi "o interfejsie podobnym do ChatGPT".