Windows w chmurze, a nie na twoim komputerze? Microsoft może chcieć to zrobić

Usługi w chmurze dzisiaj nie powinny nikogo dziwić. Wykupując subskrypcję jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do mocnych komputerów do gier - przykładowo przez GeForce Now i z użyciem szybkiego internetu możemy grać na dowolnym urządzeniu w wysokiej rozdzielczości, gra jest uruchamiana na serwerach.



Microsoft również oferuje komputer w chmurze Windows 365, ale to rozwiązanie jest raczej dedykowane firmom, a nie zwykłym użytkownikom. Jednak technologia ma szansę przejść także do przeciętnego Kowalskiego.