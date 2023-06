Powstała prawdopodobnie najważniejsza mapa Polski dla osób kupujących mieszkanie lub dom. Tu internet śmiga, a tu zamula

W teorii to bardzo ważna informacja. Dotychczas sprzedawcy działek mogli machać ręką i odpowiadać zdawkowo: może będzie dostęp do sieci, a może nie, kto to wie, czas pokaże. Obecnie jesteśmy wyposażeni w narzędzie, które sprawi, że szybko sprawdzimy, czy dana działka jest przyszłościowa. Nie da się ukryć, że dostęp do szybkiej sieci to dziś nie luksus, a standard, którego powinno się wymagać.