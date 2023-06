Planujesz zakup gamingowego laptopa z GeForce'm? Zobacz, co zyskasz dzięki DLSS 3

W polskich sklepach znajdziemy szeroki wybór laptopów gamingowych z układami GeForce i z pewnością to co przyciąga do nich graczy, to technologie przyspieszające działanie gier. DLSS 3 będąca technologią dostępną właśnie na kartach GeForce RTX 4000, pozwala na osiągnięcie doskonałej wydajności w grach, bowiem dzięki niej nie trzeba polegać wyłącznie na czystej wydajności układu graficznego.