Google wymaga wysokich standardów, a sam ich nie spełnia. Reklamodawcy chcą zwrotu pieniędzy

Nie trzeba być specem od YouTube ani bestią marketingu, żeby wiedzieć o możliwości reklamowania na YouTube - bowiem reklamy są nam stale wyświetlane i stanowią jedno z głównych źródeł zarobku na platformie. Aby zakwalifikować się do programu monetyzacji, dany twórca musi spełniać pewne wytyczne określone przez Google.



Ale działa to też w drugą stronę: Google ma własne zasady i wytyczne, których zobowiązany jest przestrzegać wobec reklamodawców, płacących koncernowi rocznie grube miliardy dolarów za reklamy. I to nie tylko te na YouTube, ale także w mniej lub bardziej irytujących odtwarzaczach wideo na różnych stronach.