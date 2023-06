Chcesz grać w Cyberpunk 2077 Phantom Liberty na PS5? Na 60 fps raczej nie licz

Nawet bez tej optymalizacji rozgrywka w widełkach od 44 do 50 klatek na sekundę to coś, co jestem w stanie zaakceptować. Zwłaszcza, że podczas samej walki, dialogów czy eksploracji zamkniętych kompleksów płynność będzie wyraźnie większa. Jeśli jednak marzyliście o rozgrywce ze stałą wartością 60 fps, rozwiązaniem jest PC. Co nie zmienia faktu, że Phantom Liberty i tak będzie odczuwalnie płynniejsze na konsolach, porównując dodatek z podstawową wersją na premierę.