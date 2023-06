Apple wpadło na coś, co Google zrobiło z kartonu. Zaoszczędzisz 18 tys. złotych

Jak przekazuje Patently Apple, Apple przed chwilą finalnie otrzymało prawa do patentu dotyczącego akcesorium do wyświetlacza zamocowanego na głowie (HMD), które można podłączyć do iPhone'a. Dzięki temu użytkownicy mogliby tymczasowo przekształcić swoje iPhone'y w gogle do wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości.