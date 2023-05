X-65, czyli Amerykanie przedstawiają rewolucję w sterowaniu dronami

Drony są coraz bardziej popularne i zaawansowane technologicznie. Nie tylko służą do zabawy i robienia zdjęć, ale także do celów wojskowych, naukowych i przemysłowych. Jednym z ciekawych projektów związanych z dronami jest X-65, który wykorzystuje nowatorską metodę sterowania przepływem powietrza nad skrzydłami – Active Flow Control (AFC). W ten sposób wojsko chce mieć supermanewrowego bezzałogowca, w którym nie ma żadnych ruchomych części służących do sterowania maszyną.