Elon dodaje szyfrowanie wiadomości na Twitterze. Nawet płacący za Twitter Blue dostają półprodukt

Cała sprawa jest o tyle kuriozalna, że nagłówek otwierający artykuł poświęcony szyfrowanym wiadomościom nawiązuje do słów Elona Muska "jeśli chodzi o wiadomości prywatne, standardem powinno być, że nawet jeśli ktoś przystawi nam pistolet do głowy, to i tak nie będziemy mieli dostępu do Twoich wiadomości". Podczas gdy sam Elon Musk około 10 godzin po uruchomieniu szyfrowanych wiadomości prywatnych poinformował, by je "przetestować, lecz im nie ufać".