Posiadacze najnowszego iPhone’a są z niego niezadowoleni - tak źle nie było od lat. Wiemy, który iPhone jest najlepszy

Kolejny nowy iPhone to dla wielu użytkowników rutynowe wydarzenie, podobne do otrzymywania kolejnych bokserek czy skarpetek na święta. Niby nic nowego, ale i tak miło coś dostać. Jednakże, po pewnym czasie powtarzalność zaczyna nużyć. Czy to samo można powiedzieć o iPhone'ach? Niestety, wygląda na to, że tak.