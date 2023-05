Polskie lotniska idą na wojnę z dronami. Prywatnie, bo cierpliwość się wyczerpała

Co najmniej dwa duże polskie porty lotnicze prowadzą testy systemów antydronowych, jak udało się ustalić reporterom RMF24. Rzeczone testy mają potrwać jeszcze kilka miesięcy i jest wiele powodów do szeroko pojętej ostrożności, o czym za chwilę. Porty lotnicze nie zamierzają jednak informować o szczegółach tych testów i o samych systemach. Chociażby po to, by trudniej było je obejść. Ale również dlatego, że jest to inicjatywa prywatna i oddolna, bez wsparcia administracji krajowej.